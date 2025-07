Oud-FC Groninger Michael de Leeuw gaat naar derdeklasser Groen Geel

Foto: Erwin Otten

Ex-prof Michael de Leeuw maakt zijn rentree in het amateurvoetbal. De 38-jarige spits, onder andere oud-speler van FC Emmen, FC Groningen en Cambuur, gaat voor derdeklasser Groen Geel spelen.

De Leeuw begon met voetballen bij DVVC en RKTVV Tilburg. In 2007 ging hij naar Willem II, maar daar lukte het hem niet om het verder te schoppen dan het beloftenelftal. In 2009 vertrok hij naar BV Veendam, waar hij zijn debuut maakte in de Eerste divisie. In 2011 maakte de spits de overstap naar destijds Eredivisionist De Graafschap. Een jaar later vertrok hij naar FC Groningen, waar hij vier seizoen speelde. Hij werd clubtopscorer, aanvoerder en ambassadeur van de G-voetbalvereniging Kids United. Daarnaast maakt hij met de FC zijn debuut in de UEFA Europa League.

Chicago Fire nam de aanvallende middenvelder in 2016 transfervrij over. Hij speelde in totaal drie seizoenen in de Verenigde Staten, waarin hij voornamelijk op het middenveld werd ingezet. In 2018 keerde hij terug naar het Nederlandse voetbal bij FC Emmen. Waar hij speelde totdat hij in 2021 terugkeerde naar de Euroborg. Na nog wat seizoenen bij Willem II en Cambuur maakte hij in mei dit jaar een eind aan zijn profcarrière.