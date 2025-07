Oskar Zawada tekent voor drie jaar bij FC Groningen

Oskar Zawada - Foto via RKC Waalwijk

FC Groningen versterkt de selectie met Oskar Zawada. Volgens verschillende media tekent de spits voor drie seizoenen in de Euroborg.

Wat Groningen betaalt voor de Poolse aanvaller is niet bekendgemaakt. Zawada wordt naar verluidt deze vrijdag medisch gekeurd. Daarna sluit hij aan bij het trainingskamp in Delden. In de oefenwedstrijd tegen FC Emmen van zaterdag doet de aanvaller nog niet mee.

De 29-jarige spits komt over van RKC Waalwijk. Daar scoorde Zawada in het afgelopen seizoen negen keer in twintig wedstrijden voor RKC, waar hij ook aanvoerder was. De Pool had ook interesse van andere clubs, maar kiest voor FC Groningen.