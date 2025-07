Opnieuw negatief zwemadvies voor De Lijte

foto: Tuppus / Flickr.com

Opnieuw geldt er een negatief zwemadvies voor De Lijte aan het Paterswoldsemeer. Bij een meting die de afgelopen dagen is uitgevoerd, is blauwalg geconstateerd.

Het nieuwe negatieve zwemadvies voor De Lijte geldt sinds afgelopen vrijdag. Op deze locatie wordt zwemmen ontraden vanwege de aanwezigheid van blauwalgen. Blauwalg is geen echte alg, maar een bacterie die van nature voorkomt in zoet water. Bij warm weer, veel zonlicht en een overschot aan voedingsstoffen kan blauwalg zich explosief vermenigvuldigen. Dit leidt tot een dikke, vaak groenblauwe laag op het water die eruitziet als verf of een soep. De bacteriën kunnen giftige stoffen produceren die gevaarlijk zijn voor mensen en dieren. Zwemmers kunnen last krijgen van huidirritatie en, mochten ze het water binnenkrijgen, kunnen maag- en darmklachten ontstaan. Zwemmen in water met blauwalg wordt daarom ten zeerste afgeraden. Het aantreffen van blauwalg op deze locatie gebeurde deze zomer al vaker.

Zwemmersjeuk in de Hoornseplas

Ook voor de Hoornseplas geldt een negatief zwemadvies, al is deze waarschuwing al sinds juni van kracht. Op deze plek is er namelijk kans op zwemmersjeuk. Dit is een huiduitslag die wordt veroorzaakt door een allergische reactie op larven van parasitaire wormen. Deze larven dringen de huid van zwemmers binnen en veroorzaken jeuk en rode bultjes. Zwemmersjeuk is niet gevaarlijk voor de gezondheid en verdwijnt meestal vanzelf binnen enkele dagen tot weken.

Voor de overige zwemlocaties in de gemeente zijn momenteel geen waarschuwingen van kracht.

