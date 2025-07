Op de Trandem door Europa: ”We hebben eigenlijk geen plan”

Maarten Aleman, Menno Kuipers en Paulus de Wit gaan samen op reis door Europa op hun zelfgebouwde ’trandem’, een tandem voor drie personen. Via hun account Schermloos nemen de vrienden hun volgers op TikTok en Instagram mee op dit bijzondere avontuur. De reis van drie weken start dinsdag om 12:00 uur op de Grote Markt.



De drie mannen zijn al tien jaar bevriend en vieren dit jubileum met deze avontuurlijke tocht. Het startpunt staat vast, maar de eindbestemming is nog onbekend. “We willen niet vastzitten aan een strak plan en juist openstaan voor de avonturen die op ons pad komen”, aldus Paulus de Wit.

Gemakkelijk maken ze het zichzelf niet en hun voorbereiding is minimaal. Wel zijn ze op hoogtestage geweest op de hoogste ‘berg’ van Groningen, de Kardingebult. Alsof de reis door Europa zelf met een minimale voorbereiding nog niet uitdagend genoeg is, leggen ze de hele reis af zonder mobiele telefoon. “Daar komt onze naam Schermloos vandaan. We gaan ouderwets de weg vinden met een routekaart”, vertelt Menno Kuipers.

Het vermijden van de mobiele telefoon heeft een diepere betekenis. Tijdens hun reis halen de vrienden geld op voor Stichting MIND, die zich inzet voor mentale gezondheid. “De mobiele telefoon heeft een negatief effect op het brein. Door deze bewust niet te gebruiken willen we een boodschap overbrengen”, zegt Maarten Aleman.