Ook Hoge Raad geeft RUG gelijk in zaak rond ontslag Susanne Täuber

Foto via LinkedIn Susanne Täuber

De Rijksuniversiteit Groningen mocht universitair hoofddocent Susanne Täuber in maart 2023 ontslaan. Dat heeft dat bepaalde de Hoge Raad vrijdagmiddag. De hoogste civiele rechter in Nederland oordeelde donderdag dat het ontslag niet vooral kwam door haar kritiek had geuit op het sociale veiligheidsbeleid van de universiteit, maar door een al eerder verstoorde arbeidsrelatie.

Een lagere rechter bepaalde in 2023 al dat haar ontslag terecht was, het gerechtshof deed een jaar later hetzelfde. Täuber stapte daarom naar de Hoge Raad.

Die oordeelt dat de ontslagzaak niet werd veroorzaakt door een kritisch essay in een academisch vakblad, zoals Täuber betoogde, maar over het langdurige conflict dat al in 2018 was begonnen. De Hoge Raad bevestigt dat het kritische essay van Täuber valt onder vrijheid van meningsuiting, maar dat dit haar niet beschermt niet tegen ontslag als er andere redenen zijn.

De RUG had ook geen nieuwe werkplek voor Täuber hoeven zoeken, omdat er simpelweg geen plaats wat voor personeel met haar kwalificaties. Täuber werkt inmiddels als gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Ontslag na kritiek op sociale veiligheid RUG

Täuber werd ontslagen na een geschil met de RUG, onder meer nadat zij meermaals kritiek had geuit op het sociale veiligheidsbeleid van de universiteit. Het geschil ontstond in 2018, toen Täuber geen promotie kreeg terwijl ze naar eigen zeggen wel voldeed aan de criteria. Een jaar later schreef ze hierop een kritisch essay in een academisch vakblad.

Volgens Täuber kregen vrouwelijke onderzoekers in het Rosalind Franklin Fellow-programma van de RUG regelmatig te maken met discriminatie en ongelijke behandeling. Dat terwijl de RUG juist met die programma vrouwelijke onderzoekers steunde die de ambitie hebben om hoogleraar te worden. Haar leidinggevenden vonden het stuk ongepast en beschadigend voor de universiteit. Täuber zag dat als een aantasting van haar academische vrijheid.

Täuber werd uiteindelijk ontslagen, waarop ze naar de rechter stapte. Dat deed ze, omdat ze wilde terugkeren bij de universiteit. Er kwam zelfs een petitie om haar te steunen. Die werd meer dan 3.500 keer ondertekend. Sympathisanten van de hoofddocent bezetten zelfs enige tijd het Academiegebouw.