Ook Groningers hebben last van roofinvesteerders

Ook Groningers hebben steeds meer last van roofinvesteerders, dat zegt het Groningse SP kamerlid Sandra Beckerman.

Zij doelt hier mee op investeerders die vakantieparken opkopen, de vaste gasten met hoge tarieven verjagen, en vervolgens de parken voorzien van dure chalets die voor de vaste gasten onbetaalbaar zijn. Rendement is het enige dat telt. Er is vaak verzet tegen de roofinvesteerders. In de politiek was er tot nu toe weinig bereidheid om deze praktijken aan te pakken. Door een motie van de SP veranderde dat, met een nieuwe kampeerwet kan dat in de toekomst worden aangepakt.

Het Grunopark bij Meerstad transformeren naar een vakantiepark met behoud van de waterskibaan en een subtropisch zwemparadijs. Dat idee opperde vorige week raadslid Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen. Beckerman vindt het gek om daar geld uit de pot van Nij Begun voor te gebruiken