Onweersbuien leveren fraaie plaatjes op: “Als fotograaf ben ik op zulke momenten onderweg”

Fotograaf Gijs legde de naderende onweersbuien vast. Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

Voor de provincie Groningen gold er zondag vanaf de namiddag een ‘code geel’ vanwege overtrekkende onweersbuien. Tot problemen leidden de buien niet. Wel leverden ze mooie foto’s op. Een gesprek met fotograaf Gijs Bouman uit Groningen.

Gijs, ben jij nu wat ze noemen een ‘storm chaser’?

“Goh, nee. Bij een storm chaser heb je het al snel over mensen die achter tornado’s aanrijden. Het zijn mensen die zeer geavanceerde apparatuur gebruiken en ook heel goed weerkaarten kunnen lezen. Ze weten vrij goed te bepalen waar buien ontstaan en waar de mogelijke impact plaats zal vinden. Wat ik wel ben, is dat ik liefhebber ben van zulke weersomstandigheden. Op zulke momenten stap ik in mijn auto en probeer ik het zo mooi mogelijk in beeld te brengen met mijn fotocamera.”

Wanneer kreeg je de buien van vanavond in de smiezen?

“Enkele dagen geleden werd er al voor gewaarschuwd dat het in de verwachtingen zat. Dat is voor mij het teken dat ik alert ben. Gisteren kreeg ik een tip doorgestuurd dat het mogelijk in de regio Groningen wel eens los zou kunnen gaan. Dat is het leuke aan internet: er zijn veel websites en forums waar informatie op wordt gedeeld. De mensen die zulke buien ook fascinerend vinden, geven hun analyses en proberen aan te geven waar de buien heftig uit kunnen pakken. Daarbij wordt er gekeken naar allerlei factoren die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van een bui. Groningen bleek goede papieren te hebben.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Gijs Bouman – Beeman Productions Foto: Gijs Bouman – Beeman Productions

En dan wordt het zondagmiddag…

“Wat ik gedaan heb, is dat ik de radarbeelden goed in de gaten heb gehouden. Een eerste buienlijn raakte vooral Friesland. Een tweede buienlijn, die vanuit het zuiden kwam opzetten, maakte meer kans en won gaandeweg ook aan kracht. Daarop heb ik mijn auto gepakt en ben op goed geluk naar een plek gereden om de bui te kunnen vangen. Ik koos ervoor om langs het Eemskanaal te gaan staan.”

En?

“Aanvankelijk viel het wat tegen. Ik hoopte op het zien van een ‘boogwolk’. Zulke wolken worden vaak geassocieerd met onweersbuien of koufronten en kunnen een teken zijn van een mogelijke microburst, maar ze zijn relatief zeldzaam. Toch kwam er gaandeweg wat rotatie op de buien. De activiteit nam toe. De buien die overtrokken zou je waterdragers kunnen noemen, omdat er in korte tijd flink wat neerslag viel. Ook zat er onweer op. Helaas bleef het bij voornamelijk horizontale ontladingen die moeilijk voor de lens te vangen waren. Maar de donder was goed te horen.”

Had je meer verwacht van de buien?

“Je hoopt om iets bijzonders te zien. En dit was zeker mooi om te zien, maar niet spectaculair. Overigens denk ik wel dat de ‘code geel’ terecht is geweest. Op Eelde is er in de afgelopen 24 uur bijna zeventien millimeter gevallen, waarvan veertien millimeter tijdens de laatste bui viel. Dat is fors. Nergens anders in het land viel zoveel neerslag als in Groningen. In combinatie met het onweer, het toerisme dat zich deels op het water bevindt en allerlei evenementen, is deze waarschuwing terecht geweest.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Gijs Bouman – Beeman Productions Foto: Gijs Bouman – Beeman Productions

Ben je van plan om zoiets vaker te gaan ondernemen?

“Absoluut. Ik doe dit ook al een tijdje. De mooiste vangst tot nu toe is een zware bui die ik in de omgeving van Delfzijl wist te vangen. Deze ging gepaard met wat je een ‘valwind’ zou kunnen noemen. Dit is een neerwaartse luchtstroom die bij zware onweersbuien ontstaat. Deze luchtstroom stort zich met forse snelheid naar beneden, wat op de grond kan leiden tot zware windstoten. Nu viel deze valwind niet in een zware categorie, maar het was wel imposant om mee te maken. En uiteraard blijf ik dit doen: het weer fascineert mij. Als ik zware buien zie naderen, dan moet ik erop af. Gewoon voor de hobby.”

Webcam Oostersluis wist vanuit de Tasmantoren de overtrekkende buien ook fraai vast te leggen: