Instabiel en wisselvallig weer houdt aan tot in het weekend

Foto: Joris van Tweel

Een terugkeer naar echt zomerweer blijft maar niet in zicht. De komende dagen blijft het weer wisselvallig: af en toe is er zon, maar de wolkenvelden die overdrijven brengen buien met zich mee. Met 19 of 20 graden worden echte zomertemperaturen ook richting het weekend niet gehaald.

Donderdag is er af en toe zon, maar neemt de bewolking vooral ten zuiden van de Stad toe. Die kan zo dik worden dat er in de middag wat regen valt. Het wordt 21 graden bij een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 4. In de avond is het droog, maar in de nacht naar vrijdag valt er opnieuw een bui.

Ook vrijdag vallen er een paar buien met daarbij een kleine kans op een donderklap. Het wordt 20 graden bij een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 4. Zaterdag houdt het instabiele weer aan. Er vallen opnieuw een paar buien, met slechts af en toe wat zon. Het wordt 19 graden bij een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 4.

Knapt het zondag op of houdt het onbestendige weer aan? Lees het op de weerpagina of luister naar het radioweerpraatje om 8:50 uur tijdens de OOG/Ochtendshow.