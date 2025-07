Ondernemers merken omzetverlies na sluiting parkeergarage Haddingestraat: “Absurd dat we huur moeten opzeggen”

Zuidkant Vismarkt. Foto: Lars Faber

Na de sluiting van de parkeergarage aan de Haddingestraat merken ondernemers verliezen van hun inkomsten. Volgens LiAtelier en de Slijterij Groningen aan de Vismarkt komt dit gemiddeld neer op een daling van vijftien procent.

De parkeergarage in de Haddingestraat sloot afgelopen 9 januari. De gemeente heeft het pand aangekocht voor de bouw van zo’n vijftig nieuwe gezinswoningen uit het midden- en hogere segment.

Bas Bergman van Slijterij Groningen voelde de impact na de sluiting van de garage direct. “Ik heb jarenlang stijging gekend”, zegt hij. “Daar werkte ik ook hard voor. Maar sinds de parkeergarage dicht is, zie ik echt wel een daling van mijn omzet van 15 procent. Dat komt echt omdat ik minder klandizie heb door de week en ook in het weekend.”

Hilde Bolks van LiAtelier merkt de gevolgen ook. “We hebben een daling van gemiddeld 15 tot 20 procent”, zegt ze. “Ik ben ook bij zo’n tien andere ondernemers geweest, waarvan er twee goed lopen, maar de rest heeft ook lagere omzetten.”

Het zijn vooral de klanten uit de regio die minder vaak komen, volgens Bolks. “Zij komen speciaal naar de stad voor een dagje uit en om iets moois te kopen. Het is ook de groep die over het algemeen meer budget heeft voor het kopen van sieraden, die vaak ook wat ouder is en minder ter been is. En ja, die komen dan niet meer.”

Dat de auto belangrijk is voor zijn klanten, merkt Bergman ook. “Mensen komen soms voor een feestje meerdere soorten drank halen. Dat gaat dan echt over zware boodschappen. Met een parkeergarage om de hoek was het voor hen fijn om alles dichtbij in te kunnen laden.”

Keuzes

Beide ondernemers hebben door het omzetverlies rigoureuze keuzes moeten maken, of staan op het punt dat te doen. Bolks: “We hebben in april, toen de inkomsten het sterkst dalen, toch gekozen om preventief de huur op te zeggen. Dat wil je eigenlijk liever niet. We mogen er nog steeds op terugkomen en daarvoor zijn we hard aan het werk.”

Bergman denkt voor het eerst sinds hij zijn slijterij runt een algehele prijsverhoging in te voeren. “Dat betekent een paar procent stijging op alle producten om de omzetderving te compenseren. Dat is wel een maatregel die ik nooit heb ingevoerd. Dat vind ik wel heftig.”

Onderzoek

De Groningen City Club betreurt het dat de ondernemers aan de Vismarkt verliezen lijden. “Het is wel triest dat dit door de sluiting van een parkeergarage gebeurt. Wat lastig is, is dat de alternatieve parkeerplekken verder weg zijn”, zegt Pier Tjepkema van Groningen City Club. “Dat blijft altijd een lastig punt, want je wil de stad wel bereikbaar hebben. Onderzoek hier naar doen is altijd goed.”

Tegelijkertijd ziet Tjepkema dat Groningen veel parkeerplekken biedt, maar dat die niet altijd goed gebruikt worden. “De parkeergarages dichtbij het centrum worden veel gebruikt, met vaak lange rijen ervoor. Maar de garages bij het Boterdiep of het Damsterdiep is vaak best nog ruimte om de auto te parkeren. En daarnaast zijn er ook veel P&R locaties.”

Bolks denkt dat er een groot onderzoek moet komen. “Toch om de ernst van de situatie te duiden. Het is niet zo dat alle bedrijven zomaar te vervangen zijn. Dat zelfs als een winkel als wij de huur gaan opzeggen, is absurd”

Daarnaast zouden de denkers en de uitvoerders van beleid moeten nagaan wat de impact is van het sluiten van de parkeergarage, vinden de ondernemers. “Betrek daarin ook de ondernemers”, zegt Bolks. “Ik vraag me dan af waarom er dan eerst geen oplossing is bedacht om de mensen wel de stad in te laten komen, voordat dít is uitgevoerd?”

Bergman: “Ik zou de mensen die het beleid uitvoeren toch graag willen uitnodigen om eens mee te lopen in onze realiteit. Misschien dat ze dan tot een beter beleid komen.” Hij denkt aan de inzet van citybussen als onderdeel van een oplossing. “Het zou fijn zijn dat er plekken komen waar mijn klanten met zware boodschappen via een citybus naar hun auto kunnen.”