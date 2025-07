Omwonenden GAE eisen dat aantal vluchten wordt teruggedrongen

Foto: Groningen Airport Eelde

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde en Mobilisation for the Environment hebben Groningen Airport Eelde voor de rechter gedaagd. Het vliegveld zou namelijk veel meer lesvluchten hebben uitgevoerd dan is toegestaan. Dit meldt RTV Drenthe.

In de vergunning staat dat er jaarlijks maximaal 29.248 vluchten op het oefencircuit mogen plaatsvinden. VOLE en MOB stellen dat dit aantal in de periode 2022-2023 met 32.347 vluchten aanzienlijk is overschreden. Deze toename wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt doordat meer leerlingen aan de KLM Luchtvaartschool op Eelde zijn gaan studeren. De Martinair Flight Academy verhuisde namelijk vijf jaar geleden van Lelystad naar Eelde.

De vergunningen zijn ingesteld om de uitstoot van geluid en vervuilende stoffen te beperken. Door het toegenomen aantal vluchten wordt de natuur in de omgeving te zwaar belast. Het gaat hierbij om het Natura 2000-gebied de Drentsche Aa en het Zuidlaardermeer. De organisaties eisen in de zaak, die vrijdag voor de rechter diende, dat de natuurvergunning wordt gehandhaafd en het maximale aantal vluchten wordt teruggebracht naar 29.248. De rechter doet binnenkort uitspraak.