Foto via Omoda

Omoda opent dit najaar een tweede winkel in Groningen. De nieuwe zaak komt aan de Vismarkt, in het voormalige pand van Vanilia.

Het wordt de tweede vestiging van Omoda in de stad en de 39e in Nederland. De bestaande winkel aan de Guldenstraat verkoopt het merk vooral schoenen. In de nieuwe winkel wordt straks dameskleding verkocht.

Voor de nieuwe vestiging is Omoda nu op zoek naar personeel. De opening van de winkel staat gepland voor september.