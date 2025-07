OM eist forse celstraf tegen Stadjer voor mishandeling van baby

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Justitie eist een celstraf van drie jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen een 27-jarige man uit Groningen, voor een poging tot doodslag op zijn baby. Dat melden RTV Noord en Dagblad van het Noorden

Het gebeurde ruim twee jaar geleden op de eerste papadag van de man voor zijn zoontje van drie maanden. Volgens de verdachte begon de baby meteen te huilen toen de moeder de deur uitging. Hij probeerde alles om het kind stil te krijgen, maar dat lukte niet.

Uiteindelijk sloeg hij kind met zijn gebalde vuist. Even later zag hij de baby grauw en apathisch op de bank liggen en belde hij de hulpdiensten. Politieagenten troffen als eerste de geëmotioneerde verdachte aan.

In het ziekenhuis werd bij de baby ernstig hersenletsel geconstateerd. Het kind had meerdere bloeduitstortingen in de hersenen, twee gebroken ribben en netvliesbloedingen. Volgens artsen moet dat gebeurd zijn door hevig schudden, het hoofdje hard te stoten of de baby op de grond te gooien. De officier van justitie vermoedt dan ook dat er die avond meer is gebeurd dan de verdachte toegaf.

De advocaat pleit voor vrijspraak. Het stel woont inmiddels weer samen en het kind lijkt geen blijvend letsel te hebben overgehouden. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.