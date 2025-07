NS wil opnieuw om tafel met bonden na cao-afwijzing

Foto: Rob Dammers - Nieuw-Vennep NS186 112-IC-direct-186 045 trein 1043 Amsterdam Centraal, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66189802

Spoorvervoerder NS wil opnieuw in gesprek met vakbonden VVMC en FNV. Eerder deze week wezen deze twee bonden het eindbod voor een nieuwe cao af.

“In de afgelopen dagen hebben wij een eerste gesprek gehad met de onderhandelingsdelegatie van NS. Hierin hebben we de afwijzing van het eindbod toegelicht en gesproken over het vervolg,” schrijft VVMC in een bericht aan haar leden. “Uiteraard speelt zorgvuldigheid hierbij een rol, maar we houden ook rekening met het feit dat we al sinds januari in onderhandeling zijn met NS. Onze leden verdienen een goede cao en dat mag niet al te lang meer duren.”

VVMC laat weten dat er voorlopig niet gestaakt zal worden vanwege de gesprekken. Mochten de gesprekken echter geen resultaat opleveren, dan dreigen er wel nieuwe acties: “Na een eerste gesprek moet NS met hun achterban in gesprek en nadenken over oplossingen. Dat begrijpen we, maar we hebben wel direct aangegeven dat we snelheid in het proces willen houden. Wij hebben dan ook voorgesteld om op korte termijn nieuwe gesprekken te plannen. Wat ons betreft vinden er de komende weken verdere gesprekken plaats. NS heeft dit inmiddels ook toegezegd. Deze gesprekken moeten duidelijk maken of er halverwege augustus genoeg op tafel ligt om de onderhandelingen weer op te starten. Wij zijn er klaar voor en willen nieuwe, betere afspraken maken.”

Voor de nieuwe cao eisen de bonden een hogere loonsverhoging en betere arbeidsomstandigheden voor het onregelmatige en zware werk waar treinpersoneel mee te maken krijgt. Vakbond CNV ging wel akkoord met het eindbod van de NS, dat een loonsverhoging van vier procent voorstelt, gevolgd door een stijging van 2,75 procent in maart 2026. Omdat CNV akkoord ging, zullen zij niet betrokken zijn bij de vervolggesprekken. Mocht er echter een akkoord komen tussen FNV, VVMC en de NS over aanpassingen in het eindbod, dan schuift CNV wel opnieuw aan.

In de afgelopen periode is het werk meerdere keren neergelegd, wat leidde tot uitval van treinen.