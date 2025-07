Noorderlicht benoemt twee kinderdirecteuren: Ino (11) en Jep (10)

vlnr: Jep, Roosje en Ino

Fotografieplatform Noorderlicht heeft twee kinderdirecteuren benoemd: het gaat om de elfjarige Ino en de tienjarige Jep.

Ino uit Middelstum is gefascineerd door techniek in alle vormen, van de radertjes in oude molens tot de nieuwste robots. Jep uit Groningen staat bekend als een van de beste Fortnite-spelers van de provincie. Met hun nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht en digitale skills gaan zij samen met directeur Roosje Klap op ontdekkingstocht om Noorderlicht nog speelser, verrassender en slimmer te maken.

Ino en Jep helpen mee om nieuwe ideeën te bedenken voor tentoonstellingen, speciale familiedagen en rondleidingen. Ze geven advies over wat kinderen interessant vinden, testen plannen uit en stellen kritische vragen. Zo wil Noorderlicht kinderen actief betrekken bij alles wat er gebeurt.

Op zondag 13 juli, als de 30e Noorderlicht biënnale Machine Entanglements in de Niemeyerfabriek opent, zal Ino samen met burgemeester Roelien Kamminga en Noorderlicht directeur Roosje Klap de openingsplechtigheid verzorgen. Jep is er vanwege de zomervakantie niet bij.

Noorderlicht is een platform voor fotografie en lens-based media dat met tentoonstellingen, educatie en de eigen uitgeverij nieuwe verhalen voor deze tijd verkent. Tijdens de jubileumeditie Machine Entanglements (12 juli tot 7 september) onderzoeken ruim 70 kunstenaars uit het noorden hoe technologie zich in onze wereld nestelt en verstrikt.