Nog één weekend feest in nachtclub OOST: “Er valt een gat in het nachtleven.”

Komend weekend vinden de laatste twee evenementen van nachtclub OOST plaats in de Oosterstraat. In april werd al duidelijk dat de deuren zouden gaan sluiten wegens financiële redenen. OOST is de enige vaste nachtclub in de binnenstad die zich volledig toelegt op elektronische muziek zoals techno en house.

“OOST valt onder een onderneming waar ook Cilinder Bar en voorheen restaurant Achterwerk onder vallen,” vertelt Jorn Canrinus, mede-eigenaar van de nachtclub. “De kosten van inkoop, personeel en energie zijn zodanig gestegen dat ze niet meer opwegen tegen onze gezamenlijke opbrengsten. Tel daarbij de hoge huur van het pand op. Het is financieel niet langer houdbaar. Daarmee moesten we concluderen dat het beter was om te stoppen met OOST. Enorm zonde, want aan de bezoekersaantallen ligt het niet”.

Gemis

De nachtclub was voor velen een unieke plek in Groningen, waar bezoekers zich thuis voelden als alternatief voor het reguliere uitgaansleven. “Wat mij het meest bijblijft, is hoe bijzonder het was dat dit een plek werd voor mensen die zich elders in de stad niet thuisvoelen vinden. Nu we stoppen, merk je pas echt hoeveel het voor mensen betekend heeft,” aldus Canrinus.

Volgens hem is er in Groningen op dit moment geen vergelijkbare vaste locatie voor techno- en houseliefhebbers. “Er zijn wel losse evenementen, maar geen plek waar je elke week terecht kunt. Wat dat betreft valt er een gat in het nachtleven.”

Toekomst

Of OOST ooit terugkeert, is nog onzeker. “We zijn achter de schermen bezig met plannen en ideeën, maar het staat of valt met het vinden van een geschikte locatie,” zegt Canrinus. Voorlopig blijft het nog afwachten of de club een nieuwe toekomst tegemoet gaat.