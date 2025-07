Nieuwe methode UMCG tegen zeldzame vorm van kanker

Foto via UMCG

Het UMCG gaat patiënten met zeldzame kankers van T Cellen behandelen met CAR-T cellen die door het ziekenhuis zelf zijn ontwikkeld. Dat meldt het UMCG op haar website.



Hiervoor wordt een subsidie van het KWF-kankerbestrijding van 2,2 miljoen euro gebruikt.

Het gaat om patiënten met T-cel acute lymfatische leukemie of T-cel lymfklierkanker. Twaalf van hen kunnen mee doen aan het onderzoek. Het gaat om patiënten met deze vorm van leukemie of lymfklierkanker bij wie de behandeling niet aanslaat of de ziekte terugkeert na een behandeling.

Er worden T-cellen uit het bloed van de patiënt gehaald en genetisch aangepast. De T-cel kan de kankercellen in de patiënt herkennen en aanvallen. Het eigen afweersysteem van de patiënt wordt zo ingezet om de kanker te bestrijden.

Medio volgend jaar moet deze behandelmethode starten.