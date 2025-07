Nieuwe leverancier voor Stadjerspas na faillissement oude aanbieder: ‘Geruisloze overgang voor gebruikers’

Foto via Gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft een nieuwe aanbieder gevonden voor de Stadjerspas. Dat was nodig, want het bedrijf dat de pas tot nu toe verstrekte, werd vorige week failliet verklaard. De nieuwe aanbieder neemt de dienstverlening direct over.

Met de Stadjerspas kunnen inwoners met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm gratis of met korting meedoen aan sport, cultuur en andere activiteiten. Drie weken geleden kreeg de oude aanbieder van de pas (Groupcard) uitstel van betaling. Vorige week heeft de rechtbank het bedrijf officieel failliet verklaard.

‘Geruisloze overgang’

Toch blijft de oude Stadjerspas voorlopig gewoon beschikbaar voor inwoners met een laag inkomen, laat wethouder Eelco Eikenaar dinsdag weten aan de gemeenteraad. Volgens de wethouder gaat een nieuwe aanbieder de dienstverlenging per direct voortzetten:

“Vanuit de gemeente Groningen voeren wij gesprekken met deze partij en deze gesprekken bevinden zich in de afrondende fase en verlopen voorspoedig. We hebben er alle vertrouwen in dat de continuïteit van de pas hiermee gewaarborgd blijft.”

Volgens Eikenaar doet de gemeente er alles aan om de overgang ‘geruisloos’ te laten verlopen voor gebruikers van de Stadjerspas. Pashouders kunnen de Stadjerspas gewoon blijven gebruiken zoals ze gewend zijn. Ze worden binnenkort geïnformeerd over de situatie.

Geen geld kwijt door faillissement

Eikenaar laat ook weten dat er geen geld verloren is gegaan bij het failliete bedrijf. Groupcard verzorgde alleen het aanbod en registreerde het gebruik. De gemeente betaalde daarna direct aan de sportclubs, theaters en andere organisaties. Er was dus geen geld van de gemeente bij Groupcard zelf ondergebracht.