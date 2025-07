Nieuwe cao voor politiemensen: loonsverhoging van 8,5 procent

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Medewerkers van de politie hebben een nieuwe cao. Vanaf 1 december krijgen zij in vijf stappen een loonsverhoging van in totaal 8,5 procent.

De politievakbonden, demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid en korpschef Janny Knol zijn dit overeengekomen. Het loon wordt de komende jaren vijf keer verhoogd met 1 tot 2 procent, tot de verhoging op 1 juli 2027 de 8,5 procent heeft bereikt. De nieuwe cao loopt tot half december 2027.

Daarnaast krijgen de politiemedewerkers in december dit jaar en in september volgend jaar een eenmalig bedrag van 1100 euro bruto. Bovendien is het individueel keuzebudget met 500 euro verhoogd. Medewerkers kunnen dat bedrag naar eigen inzicht besteden aan bijvoorbeeld een opleiding of een nieuwe fiets,

Politiemedewerkers die minimaal 25 jaar zwaar werk hebben gedaan kunnen bovendien eerder met pensioen. Het gaat om politiemensen die zijn geboren vóór het tweede kwartaal van 1965. De vakbonden leggen het onderhandelingsresultaat nu voor aan hun leden, die hierover kunnen stemmen.