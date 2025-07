Nieuwe bordjes moeten Pieterpad beter zichtbaar maken in Stad

Foto: Stichting Pieterpad

Wandelaars die het Pieterpad lopen, kunnen vanaf nu makkelijker hun weg vinden in Groningen. Vrijwilligers hebben maandag nieuwe routebordjes aangebracht op meerdere plekken in Stad.

De nieuwe bordjes vervangen de oude markeringen, die bestonden uit kleine rood-witte stickers. Die stickers waren vaak slecht zichtbaar: ze werden afgedekt door andere stickers, vuil, of raakten los tijdens het schoonmaken van lantarenpalen en verkeersborden.

In overleg met de gemeente is daarom gekozen voor duidelijkere, vaste bordjes. Die zijn bevestigd op bestaande palen langs de route. Volgens de vrijwilligers is de route daarmee nu beter vindbaar voor wandelaars.

Het Pieterpad is de bekendste langeafstandswandeling van Nederland. De route loopt van Pieterburen in Groningen tot de Sint-Pietersberg bij Maastricht. In Groningen komt het pad onder meer door de wijken Paddepoel, Selwerd, het Noorderplantsoen en de binnenstad.