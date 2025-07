Nieuwe bisschop stelt verbinding met andere kerken centraal: “Goed nieuws voor het Noorden”

Foto: Hardscarf via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De benoeming van Ronald Cornelissen tot bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden is niet alleen voor rooms-katholieken in het Noorden goed nieuws. Cornelissen heeft aangegeven te willen gaan samenwerken met jongeren en met andere christelijke kerken. Volgens woordvoerder Lammert de Hoop van het bisdom Groningen-Leeuwarden is dat goed nieuws.

Lammert, de wijding tot nieuwe bisschop moet nog plaatsvinden. Waarschijnlijk gaat dit gebeuren in september of oktober. Hoe belangrijk is dit ‘wijden’?

“Heel belangrijk. Als je als priester begint in de kerk, dan word je ook gewijd. Je legt dan je geloftes af en je geeft aan hoe je het priesterschap invult. Maar het inwijden hoort ook bij andere functies in de kerk. Het is dus best wel een belangrijk en officieel moment. Het is het moment dat de kerk officieel aan een persoon vraagt: waarom ga je dit doen, en wat houdt het in. Er zitten dus ook verplichtingen aan vast.”

In mei spraken we jou ook. Dat was op het moment dat kardinaal Robert Prevost werd ingewijd tot paus Leo XIV. Je vertelde dat deze benoeming wellicht de benoemingsprocedure in Groningen in een versnelling kon brengen. Is dat ook gebeurd?

“Het interessante aan het Vaticaan is dat je nooit precies weet hoe het gegaan is. Vorig jaar zomer vertrok bisschop Ron van den Hout naar Roermond. Daarmee kwam het bisdom hier zonder bisschop te zitten en is de procedure gestart. De planning die er lag, daar heeft men zich aan gehouden. Maar het zou kunnen zijn dat het proces sneller is gegaan. Paus Leo XIV was namelijk in zijn vorige functie verantwoordelijk voor de benoemingen van bisschoppen. Het zou dus zo kunnen zijn dat hij, nu hij paus is geworden, gezegd heeft: ‘Hé, ik ken dit dossier, de mensen om wie het gaat ken ik.’ En het daardoor niet voor vertraging heeft gezorgd. Maar dat zullen we nooit weten.”

Toch hebben we een jaar lang geen bisschop gehad. Zijn er daardoor ook belangrijke zaken op de plank blijven liggen?

“Dat valt mee. De vorige bisschop heeft nog veel in gang gezet. Dit heeft ervoor gezorgd dat er aan deze dossiers gewerkt kon worden. Om een voorbeeld te geven: hij heeft nog verschillende pastoors benoemd, omdat er verschillende verkassingen plaatsvonden. Maar ook heeft hij een beslissing genomen over het sluiten van een kerkgebouw. Door het aanstellen van een commissie kon hier verder aan gewerkt worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat er vooruit gekeken kon worden.”

De nieuwe bisschop heeft aangegeven veel met jeugd en jongeren te willen werken, maar ook de samenwerking op te willen zoeken met andere christelijke kerken in het Noorden. Dat lijkt me bijzonder…

“De benoeming van de nieuwe bisschop is niet alleen voor rooms-katholieken mooi nieuws. Ik denk dat het voor heel veel mensen mooi nieuws is. Vanuit het bisdom zijn wij in ieder geval erg enthousiast. Deze bisschop is een man met veel ervaring. Hij is makkelijk en laagdrempelig in de omgang. En hij is heel open in de richting van andere partijen. De Rooms-Katholieke kerk is heel klein in het Noorden. Ik denk dat juist daardoor de samenwerking met andere kerken belangrijk is, bijvoorbeeld met christelijke kerkgenootschappen. Ook protestantse gemeenten hebben te maken met een terugloop in het aantal kerkgangers. We hebben dus een gezamenlijk belang. En zo ziet de nieuwe bisschop het ook.”

Luister hieronder naar Lammert de Hoop die afgelopen weekend te gast was in het radioprogramma ‘OOG op Zaterdag’: