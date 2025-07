Nieuw bachelorprogramma Fries vanaf volgend jaar aan RUG

Vanaf september volgend jaar is het weer mogelijk om een volledig bachelor Fries te volgen op de Rijksuniversiteit Groningen.

Drie ministeries en de provincie Fryslân tekenen op 10 juli hierover een convenant. De afgelopen jaren stond het onderwijs en onderzoek nar de Friese taal en cultuur op universitair niveau onder druk. Dat terwijl taal leeft als hij gesproken, gelezen en bestudeerd wordt.

De Friese gedeputeerde Eke Folkerts stelt: “Het Fries kan niet zonder een academische kop. Met het convenant investeren we als overheid samen in het laatste deel van de doorgaande leerlijn.”

In de bachelor bestuderen toekomstige studenten de Friese taal en cultuur, maar ook het landschap en de samenleving van Friesland. Het bachelorprogramma richt zich ook op bijvakstudenten. Visser: “Ons doel is om zo veel mogelijk studenten in aanraking te laten komen met de wetenschappelijke beoefening van deze prachtige taal en rijke cultuur. We introduceren daarom naast het bachelorprogramma ook een universitaire minor. Deze minor is voor alle studenten van de hele universiteit toegankelijk.”