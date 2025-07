Nederland-Malta in Euroborg smaakt naar meer: “Ik heb app-contact met de KNVB”

De Euroborg was bij de wedstrijd tegen Malta volledig uitverkocht. Foto: Rik Hollebrandse

De wedstrijd die het Nederlands elftal vorige maand speelde in de Euroborg smaakt wat sportwethouder Inge Jongman (ChristenUnie) betreft naar meer. In de seizoensafsluiting van het radioprogramma OOG Sport vertelt Jongman dat er appcontact is geweest met de KNVB.

Nu alle wedstrijden gespeeld zijn en promotie- en degradatiewedstrijden achter de rug zijn, is dit het ideale moment om terug te blikken op het afgelopen seizoen. Jongman vertelt in de uitzending dat ze terugkijkt op een bijzonder seizoen: “Aan mij is gevraagd om drie momenten op te noemen die indruk op mij hebben gemaakt. Daar heb ik wel even over na moeten denken. Eén van de hoogtepunten voor mij is het 25-jarig bestaan van G-hockey. Afgelopen zondag werd dit gevierd in Haren. En dat is iets heel bijzonders: het daar kunnen zijn, het plezier, hoe iedereen met een verstandelijke beperking mee kan doen. Het vraagt veel van trainers, van de clubs en van de deelnemers, maar het levert zoveel op. Op zaterdagen wordt er getraind en op maandag krijgen begeleiders al signalen dat de deelnemers alweer uitkijken naar de volgende zaterdag.”

“Wat leuk dat ik de voetballers hier nu kan zien”

Een ander hoogtepunt voor Jongman is de wedstrijd die het Nederlands elftal speelde tegen Malta in Euroborg. Het was de eerste Oranje-wedstrijd in de Euroborg en de eerste in de stad sinds ruim veertig jaar. “Hoe iedereen naar het stadion liep, in het oranje. Dat was heel bijzonder. Ook de sfeer in het stadion. Veel mensen zeiden ook tegen mij: wat leuk dat ik nu de voetballers hier kan zien. En dat is ook wat ik teruggekoppeld heb aan de KNVB, dat men hier welkom is. Na afloop heb ik appjes gestuurd naar de voorzitter hoe geweldig het was, dat het super was om het elftal te ontvangen en dat er niet weer ruim veertig jaar tussen moet zitten.”

“Jenning de Boo is heel benaderbaar”

Het derde hoogtepunt voor Jongman zijn de sportieve prestaties van schaatser Jenning de Boo. “Als je ziet wat hij gepresteerd heeft, hoe hij zich ontwikkeld heeft. Dat is echt heel bijzonder. Ik heb hem een aantal keren mogen ontmoeten. En wat dan opvalt is hoe aardig hij is. Hij is heel benaderbaar en als je met hem spreekt, is hij haast bescheiden. Bij de uitreiking van de sportpenning aan hem kwam er ook veel jeugd op af. Daar nam hij alle tijd voor. Dat vond ik ook een heel mooi moment.”

“Sport helpt om je beter te laten voelen”

Sport staat de laatste weken volop in de schijnwerpers. De gemeente presenteerde recent een plan waarmee een bedrag van 400 miljoen euro is gemoeid, waarmee bijvoorbeeld nieuwe sportvelden en -hallen aangelegd gaan worden. “Sport nemen wij heel serieus”, legt Jongman uit. “Naast sport heb ik ook zorg en welzijn in mijn portefeuille. Sport helpt om je beter te laten voelen. Daarom zijn we als gemeente blij met alle verenigingen en sportclubs die de mogelijkheid bieden om mensen te laten sporten.”

Sportpark Corpus den Hoorn

Maar zorgen zijn er ook. Bijvoorbeeld op sportpark Corpus den Hoorn. Het is een discussie waarbij topsport en breedtesport elkaar in de weg lijken te zitten en waarbij de onvermijdelijke oplossing is dat een sportploeg het complex gaat verlaten. “We hebben hier veel discussies over gehad. Altijd met wederzijds respect. Als FC Groningen het park wil verlaten, dan is dat hun keuze. Eerder hebben we hen geholpen met het realiseren van het Topsportzorgcentrum, net zoals we hen ook geholpen hebben bij de realisatie van de Euroborg. Ik vind het jammer dat het zo is gelopen. Het begon als een fijn huwelijk, maar de belangen zijn tegen elkaar in gaan lopen.”

Jongman: “Onze voorkeur heeft het dat we één van de velden om gaan toveren in een kunstgrasveld. Daardoor ontstaat er meer capaciteit omdat kunstgras intensiever gebruikt kan worden. De FC wil op gras spelen. Dat is echt het belang van topsport, terwijl wij ook moeten kijken naar breedtesport. In onze gemeente hebben we honderd sportvelden. Het zou ons heel goed passen dat we dit veld ombouwen naar kunstgras.”

“Er is niemand die wil verhuizen”

De discussie over Corpus speelt al lang. Een oplossing zal waarschijnlijk nooit tot volledige tevredenheid bij iedereen leiden. Is dit probleem volgend jaar opgelost? “We zijn aan het nadenken en dit is ook een dossier waar al veel inzet op is gepleegd. Om even in herinnering te brengen: op een gegeven moment sprak iedereen langs en om elkaar heen. Wij hebben iedereen om tafel gekregen en gevraagd wat iedereen wil en welke capaciteit er nodig is? Uiteindelijk is er niemand die wil verhuizen.”

Flexibiliteit

Een oplossing kan flexibiliteit zijn: “Ik kijk bijvoorbeeld naar het hockey. Daar zie je met het inplannen van trainingen en wedstrijden heel veel flexibiliteit. Ook zie je dat er heel ver vooruit wordt gepland. Die flexibiliteit mis ik bij de KNVB. Daar is men wat ouderwetser. De afgelopen jaren zie je dat steeds meer wedstrijden van de zondag naar de zaterdag gaan. Maar wij kunnen niet alleen voor die piek gaan bouwen. Dus daarom hebben we tegen de KNVB gezegd: ga hier nu creatief mee om. Laat wedstrijden in de kelderklasse op vrijdag spelen. De hogere teams kun je op zaterdag kwijt, en ook op zondag kun je wedstrijden spelen. Dus anders plannen waardoor je het hele weekend goed gebruikt. Dat is onze oproep.”

Maar is de oplossing dan om een club weg te sturen? “Alle clubs hebben aangegeven te willen blijven. Een club wegsturen kan niet zomaar. Verenigingen hebben er ook hun roots en geschiedenis liggen. Het vraagt overleg en creativiteit. Daar zullen we uit moeten gaan komen.”