NEC te sterk voor FC Groningen in Rolde

Foto: via fcgroningen.nl

FC Groningen heeft zaterdagmiddag de oefenwedstrijd tegen NEC met 2-1 verloren. Het duel werd gespeeld op Sportpark Boerbos in Rolde.

De wedstrijd kende een afwijkend format: er werd eerst twee keer dertig minuten gevoetbald en daarna nog één keer driekwartier. Dit betekende dat de meeste selectiespelers zestig of 75 minuten in actie kwamen. De overige minuten werden ingevuld door andere selectiespelers. De 2.100 toeschouwers zagen voor het eerst doelman Etienne Vaessen en aanvaller Thom van Bergen in actie. Vanwege internationale verplichtingen eerder deze zomer mochten zij later instromen. Ook nieuwelingen Oskar Zawada en Tyrique Mercera debuteerden in het groen-witte shirt.

Na zestig minuten stond het 0-1 voor NEC dankzij een doelpunt van Kento Shiogai. In het laatste driekwartier van de oefenpot kwam FC Groningen na negentig minuten langszij via spits Brynjólfur Willumsson. Hij scoorde daarmee zijn tiende treffer in de voorbereiding. Vlak voor tijd kopte Koki Ogawa namens NEC de 1-2 over de doellijn. FC Groningen kreeg in de slotfase nog een aantal grote kansen om met minimaal een gelijkspel Rolde te verlaten, maar tot scoren kwam de ploeg van Lukkien niet meer.

Trainer Lukkien maakte zaterdag bekend dat Stije Resink de nieuwe aanvoerder is voor het aanstaande seizoen. De volgende oefenwedstrijden van FC Groningen zijn komend weekend in Zeeland. Zaterdag 25 juli wordt geoefend tegen het Schouws Elftal. Een dag later, op 26 juli, staat de oefenwedstrijd tegen het Belgische Beerschot op het programma.