Nacht van de Vluchteling krijgt volgend jaar vervolg: “We kijken naar meer startplekken”

Foto: Jesse Wensing

De Nacht van de Vluchteling, die vorige maand voor het eerst in Groningen werd gehouden, krijgt in 2026 een vervolg. Dat laat Stichting Vluchteling desgevraagd aan OOG weten.

Sinds 2010 wordt de Nacht van de Vluchteling jaarlijks gehouden. Deelnemers kunnen 10, 20 of 40 kilometer lopen om geld in te zamelen en aandacht te vragen voor vluchtelingen. Men begint ’s avonds met lopen, waarbij deelnemers tot 11.00 uur ’s ochtends de tijd hebben om de finish te halen. De opbrengst gaat naar noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd, welke wordt uitgevoerd door Stichting Vluchteling en hun lokale partners. Bij de laatste editie werd een bedrag van 1,7 miljoen euro opgehaald.

Groningen ontbrak al die jaren in het lijstje met steden waar het evenement plaatsvindt. Tot dit jaar. Binnen no-time waren de zeshonderd startplekken vergeven. In totaal werd er door de deelnemers ruim 125.000 euro opgehaald. “Al een aantal jaren kregen we vanuit het Noorden verzoeken of de Nacht van de Vluchteling ook niet daar kon plaatsvinden,” vertelt woordvoerder Herman Volker. “Voor ons was het puzzelen, want bij het evenement loop je van stad naar stad. Dat kan in Groningen niet. Daarom hebben we routes ontwikkeld, en de afgelopen editie was een test: hoe bevalt het, hoe gaat het en hoe wordt erop gereageerd?”

Volker heeft goed nieuws: “De Nacht van de Vluchteling zal ook volgend jaar in Groningen worden gehouden, op 20 en 21 juni. Voor de afgelopen editie hadden we zeshonderd startplekken beschikbaar. We willen kijken wat daarin mogelijk is. Kunnen we dit aantal uitbreiden? Je hebt dan uiteraard met de vergunningen te maken, maar ook met de capaciteit op de rustlocaties. De voorzieningen die we daar hebben, moeten de aantallen mensen ook aankunnen. Over die ontwikkeling houden we jullie op de hoogte, maar voor nu: er komt dus een vervolg in Groningen. En het leuke is dat je je inmiddels al kunt aanmelden voor de tocht. Dat kan op deze website.”