Naast plezier dit jaar ook veel aandacht voor bewustwording tijdens KEI-week

Foto: KEI-week 2022 door Jorin Slump

Op 11 augustus start in Groningen de KEI-week met een vernieuwd programma. Grote feesten en een recordpoging voor ’s werelds grootste pubquiz worden aangevuld met aandacht voor thema’s zoals alcoholgebruik en duurzaamheid.

De introductieweek voor nieuwe Groningse studenten sluit af met het Eindfestival ‘Fiesta de Casa’. Duizenden eerstejaarsstudenten komen samen op het Suikerterrein. Ze genieten van optredens van bekende artiesten en lokaal talent.

Tijdens de KEI-week wordt ook een poging gedaan om de grootste pubquiz van Europa te organiseren. De quiz behandelt onderwerpen als omgaan met geld, studentenwelzijn en duurzaamheid.

Minder focus op alcohol, meer aandacht voor mbo’ers

De organisatie wil alcoholgebruik minder vanzelfsprekend maken. Daarom zijn er bewust alternatieven voor drank en wordt een andere feestcultuur gestimuleerd. Ook werkt de KEI-week dit jaar samen met GROENN om het evenement duurzamer te maken. Er wordt gelet op afvalscheiding, herbruikbare bekers en energiegebruik.

Het aantal mbo-deelnemers is sterk toegenomen. Daarom is er extra aandacht voor mbo-studenten. Nieuw is het programmaonderdeel Mbo Welkom, speciaal voor deze groep studenten. In dit onderdeel krijgen mbo’ers informatie en tips die beter aansluiten bij hun leefwereld. De KEI-week wil daarmee laten zien dat álle studenten welkom zijn.

De KEI-week begint op maandag 11 augustus. Het volledige programma is te vinden op de website van de KEI-week.