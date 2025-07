Muziekdocenten Harens Lyceum scoren met Hollandse zomerknaller: “Men reageert super leuk”

Foto: ingezonden

De vier muziekdocenten van het Harens Lyceum hebben ook dit jaar weer een zomerknaller opgenomen. Dit jaar heeft men gekozen voor een Hollandse hit. Een gesprek met muziekdocent Jasper Verkuil.

Jasper, je kunt echt spreken van een traditie inmiddels, toch?

“Dat klopt. Jaren geleden zijn we hiermee begonnen: om aan het einde van een schooljaar een afsluitende hit voor onze leerlingen te schrijven. Het is indertijd begonnen met het sturen van een zelfgeschreven liedje via appgroepen naar onze muziekleerlingen. We wilden hen daarmee een hart onder de riem steken voor hun laatste toetsweek. Tegenwoordig zitten we aan het einde van het schooljaar op het moment dat een deel van de leerlingen uitvliegt naar het vervolgonderwijs en voor anderen de lange zomervakantie wacht. In vergelijking met de eerste keer is het wel allemaal wat groter geworden.”

Zeg dat, want de laatste jaren pakken jullie uit met een professionele opname en met een videoclip…

“Tegenwoordig wordt het ook in de hele school verspreid. Het proces voor het maken begint in de laatste maand van het schooljaar. Als muziekdocenten plannen we dan drie dagen in. De eerste dag zijn we aan het brainstormen: wat kunnen we doen? Op de tweede dag schrijven we het liedje. En de derde dag is de dag dat de opname plaatsvindt en dat de clip wordt gefilmd. We zijn ook in de gelukkige omstandigheid dat er op school veel handige Harries aanwezig zijn die bijvoorbeeld heel goed zijn in het mixen van de muziek of in het filmen van de clip.”

Elk jaar moet je iets nieuws zien te maken. Is dat moeilijk?

“Nou, eigenlijk ging dat dit jaar heel makkelijk. Tijdens een sectievergadering eerder dit jaar waren we al op het idee gekomen om een Hollandse hit te gaan maken. Een echte meezinger. Vandaar ook het ‘lala-gehalte’ in het lied. En eigenlijk ging het bedenken en het schrijven heel makkelijk. We hebben dit jaar niet lang na hoeven denken. We zijn echt mee gaan varen op de populariteit van artiesten als Mart Hoogkamer, Yves Berendse en in zekere zin ook Frans Bauer.”

Nederlandse muziek is populair. En met name het genre waar de artiesten zich in bevinden die je noemt. Merk je die populariteit ook onder leerlingen?

“Absoluut. De artiesten die ik noem, worden veel gedraaid. Het is booming. Ik denk dat de Nederlandse muziek altijd in bepaalde lagen van de bevolking wel populair is geweest. Maar de laatste tijd zie je dat die populariteit veel verder toeneemt. Het heeft niet meer dat oubollige. En met populair bedoel ik dat het ook onder jongeren populair is. Maar ook K-pop is populair, net als Rammstein. Dus in het klaslokaal gaat het alle kanten op.”

Wat zijn de reacties die jullie dit jaar gehoord hebben?

“Je merkt dat het sowieso leeft. Leerlingen vragen bijvoorbeeld wanneer het lied online komt. Maar wat ons opviel, was dat het dit jaar ook gevraagd werd door ouders. Afgelopen week kwam het lied online, en we hebben hele leuke reacties ontvangen. Er werd bijvoorbeeld gezegd dat het ons weer gelukt is om er iets leuks van te maken. Maar ook collega’s reageerden erg leuk. Eén collega ging bijvoorbeeld helemaal uit zijn dak omdat hij fan is van dergelijke muziek. Zulke reacties zijn leuk.”

Ben je ook zenuwachtig voor een release?

“Nee, niet zenuwachtig. We zijn wel nieuwsgierig. Hoe wordt het ontvangen? Tijdens het maken en het opnemen hebben we ontzettend veel lol. Maar wordt de humor die wij erin stoppen ook begrepen? Dit jaar heb ik het idee dat dit wel snor zit. We plaatsen het nummer de laatste jaren op verschillende kanalen. Dat heeft als gevolg dat het ook buiten onze school wordt opgepikt. Hoewel ik die reacties niet op de voet volg, hoor ik dat ook andere muziekdocenten uit het land het een leuk en tof idee vinden wat wij doen.”

Jullie als muziekdocenten maken dit. Maar het muziekonderwijs: hoe staat dat er op dit moment voor in ons land?

“Dat is heel divers. Je zult scholen tegenkomen waar het heel dynamisch is, waar het echt goed gaat. Maar er zijn ook plekken waar er sprake is van een flinke kaalslag. Dat is zorgelijk. Wat ik zie, en dat is denk ik altijd het geval, is dat een aantal ‘gekke Harries’ de kar moeten trekken. Als zulke mensen opstaan en elkaar ontmoeten, dan gebeuren er hele leuke dingen. En wat dat betreft hebben we het op het Harens Lyceum, waar we nu met vier docenten muziekonderwijs geven, het heel goed voor elkaar. Wij zijn een goed team.”

Betekent dit ook dat het slechter is geworden?

“Dat hoeft niet per se. Toen ik twintig jaar geleden afstudeerde, was YouTube nog niet wat het nu is. De afgelopen jaren is het landschap heel erg veranderd. Tegenwoordig heb je de mogelijkheid om op je zolderkamertje een hele mooie productie te maken. Je hebt geen dure en ingewikkelde studio meer nodig. Dus de drempel om muzikaal bezig te zijn is lager komen te liggen. En als het gaat om het onderwijs, daar zie je een kaalslag, maar tegelijkertijd zie ik ook weer nieuwe groepen van het conservatorium komen.”

Muziek op het Harens Lyceum is een keuzevak. Wat zie je in die cijfers? Neemt het aantal leerlingen dat muziek volgt toe?

“Dat wisselt. Er zijn jaren dat we een kleinere groep hebben. Maar er zijn ook jaren dat de animo groter is. Het is afhankelijk van de tand des tijds. En eigenlijk is het wel opvallend, maar in geval van crises in de wereld zie je dat er vaker gekozen wordt voor economische pakketten. Daar komt bij dat we van de huidige regering niet veel hoeven te verwachten qua muziekonderwijs. Terwijl ruggensteun wel belangrijk is. En daar zullen we als sector voor moeten blijven knokken. Want als muziekdocent kan ik alleen maar zeggen dat muziek het mooiste vak is.”

Tot slot. Een zomerknaller. Of een zomerhit. Wat nu als jullie als artiesten uitgenodigd worden voor een festival?

“Haha. Ik heb eigenlijk geen idee hoe we daarop zouden reageren. Het is ons nog nooit overkomen in ieder geval. Komende week staan bij ons de diploma-uitreikingen op het programma. En later staat er nog een personeelsfeest gepland. Dat zijn momenten waarbij dit lied aan de orde kan komen. Maar als je het echt hebt over optreden op een festival: wie weet moet zo’n uitnodiging gewoon eens op de deurmat vallen.”

Luister hieronder naar de zomerknallen van de docenten van het Harens Lyceum: