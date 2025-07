Motorrijder gewond bij verkeersongeluk Damsterdiep

Foto: 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op het Damsterdiep is dinsdagmiddag een motorrijder gewond geraakt. Dat meldt een nieuwsfotograaf van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.20 uur ter hoogte van de kruising met de Europaweg. “Over de oorzaak is niets bekend”, vertelt de fotograaf. “De motorrijder is ten val gekomen en raakte gewond.” Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Vanwege het ongeluk was de weg enige tijd deels afgesloten. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.