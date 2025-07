Foto: Patrick Wind - 112 Groningen

In een woning aan de Sportlaan, in wooncomplex De Rokade, heeft vermoedelijk een steekincident plaatsgevonden. Eén persoon is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Hulpdiensten, waaronder politie en ambulance, zijn ter plaatse. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie heeft nog geen officiële informatie naar buiten gebracht. Het incident trok de aandacht van omwonenden.

Meer informatie volgt zodra er meer bekend is.