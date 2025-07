Politie opzoek naar verdachten na geweldsincident bij Jumbo aan Oude Ebbingestraat (update)

foto: Patrick Wind - 112Groningen.nl

De politie is een burgernetactie gestart na een geweldsincident bij de Jumbo aan de Oude Ebbingestraat in Groningen. Daarbij raakte één persoon gewond.

Meerdere hulpdiensten, waaronder politie en ambulance, rukten rond 18.45 uur uit naar het centrum van Groningen voor een mogelijk steekincident. Daar blijkt het uiteindelijk niet om te gaan, maar er is wel iemand gewond geraakt door een geweldsincident. Wat er precies gebeurd is en hoe het met slachtoffer gaat is niet duidelijk.

De politie heeft een burgernetactie opgezet voor de omgeving Hanzeplein:

‘In verband met een geweldsincident in de omgeving van Hanzeplein vragen wij u uit te kijken naar een groepje jongeren van 5 of 6 jongens die donker gekleed zijn. Specifiek zijn wij op zoek naar een jongen van ongeveer 18 jaar, met een Afrikaans uiterlijk, zwart afro haar, wit t-shirt, grijze trainingsbroek en mogelijk zwarte New Balance sportschoenen. Personen niet zelf benaderen! Tips? Bel nu 112’