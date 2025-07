Mogelijk schoten gelost vanuit stilstaande auto aan Kerklaan in Haren

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie kreeg zaterdagavond tegen middernacht een melding dat er mogelijk zou zijn geschoten aan de Kerklaan in Haren. De recherche doet onderzoek.

Er zouden schoten gelost zijn vanuit een stilstaande auto.De politie heeft sporenonderzoek gedaan; het onderzoek gaat deze zondag verder. Ook worden camerabeelden veiliggesteld. Getuigen spreken van een donkerkleurige auto, die stilstond ter hoogte van de plek waar de Kerklaan en het gelijknamige fietspad parallel lopen aan elkaar, na de kruising met de Esserweg.

De recherche komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben of die een deurbelcamera hebben. Zij kunnen bellen met 0900 – 88 44 of anoniem met 0800 – 7000.