Ministerie onderzoekt aantal onttrekkingen tbs’ers Van Mesdagkliniek

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het ministerie van Justitie doet onderzoek naar het aantal onttrekkingen van tbs’ers die op verlof gaan vanuit de Van Mesdagkliniek. Staatssecretaris Teun Struycken (NSC) van Rechtsbescherming laat weten dat er gemonitord wordt of de aantallen in Groningen ‘significant’ afwijken.

Zes tbs-patiënten die onder de verantwoordelijkheid vallen van de Van Mesdagkliniek hebben zich dit jaar onttrokken aan verlof of begeleiding buiten de kliniek. Dat liet de kliniek in april weten. Aanleiding voor die verklaring was een steekpartij die op zondag 6 april plaatsvond waarbij Malek F. een medepatiënt neerstak. In 2018 stak Malek F. drie mensen neer in Den Haag. De steekpartij in de kliniek zou plaats hebben gevonden door een verandering in medicatie, ondanks dat hij op dat moment ook al op onbegeleid verlof mocht.

Voor de fractie van de VVD was het aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan Struycken. Volgens de partij mag iemand die tot tbs is veroordeeld niet zomaar op begeleid of onbegeleid verlof worden gestuurd. Er moet eerst voldoende vooruitgang in de behandeling zijn en de kans op herhaling van een delict moet gedaald zijn. Over de zes onttrekkingen liet Van Mesdag eerder weten dat het gaat om een kleine toename: “De aantallen zijn klein en het kan heel goed toeval zijn. Het zijn individuele gevallen, waarbij we geen dieperliggend patroon zien.”

Toch maakt de VVD zich zorgen. Die zorgen worden dus gedeeld door de staatssecretaris die nu zegt te gaan monitoren of het aantal onttrekkingen van tbs’ers die op verlof gaan significant afwijkt.