Merthe (28) uit Haren vertelt na dertien jaar eindelijk over Project X

Merthe Marije Weusthuis - Afbeelding uit Netflix-serie Trainwrech

Dertien jaar na het beruchte Project X-feest in Haren geeft de nu 28-jarige Merthe Weusthuis, het destijds zestienjarige meisje wat de Facebook-uitnodiging plaatste waar de hele saga mee begon, voor het eerst een interview aan De Volkskrant over alle gebeurtenissen.

Weusthuis plaatste in september 2012 een Facebook-uitnodiging voor een verjaardagsfeest. Die deed ze niet privé, maar openbaar. Daardoor liep het ‘feest’ compleet uit de hand, nadat duizenden mensen aangaven te komen. Op 21 september kwamen duizenden jongeren naar Haren en veroorzaakten chaos, plunderingen en vernielingen in het dorp.

Dubbel gevoel over het feest

In het interview kijkt Weusthuis terug op wat ze meemaakte in de aanloop naar Project X en de bewuste avond. Toen het feest zich ontwikkelde tot landelijke hype, merkten ook haar klasgenoten en zelfs leraren dat er iets bijzonders gebeurde. De lessen stopten zelfs, terwijl ze zich afvroeg of de politie wel op de hoogte was.

Weusthuis beschrijft hoe het feest voor haar een dubbel gevoel opriep. Terwijl veel mensen het als iets spannends en vet zagen, waren de inwoners van haar dorp bezorgd. Ze maakt een onderscheid tussen degenen die uit nieuwsgierigheid kwamen en degenen die bewust gingen rellen, voor wie zij minder begrip heeft. Ze geeft aan dat ze zelf ook wel nieuwsgierig was geweest als het niet haar eigen feestje was geweest.

De media-aandacht had een grote impact op Weusthuis. Ze voelde zich achtervolgd en had moeite om te bepalen of mensen haar leuk vonden om wie ze werkelijk was, of vanwege haar rol in Project X. Ook was ze gefrustreerd over de verkeerde beeldvorming in de media, waarbij ze werd afgeschilderd als iemand die ze niet was en waarbij haar naam zelfs verkeerd werd gespeld. Voor haar was het belangrijk dat mensen zagen dat ze een slimme jongedame was.

Leven na Project X

Sindsdien hield ze haar verhaal vaak voor zichzelf en sprak ze weinig publiekelijk over de gebeurtenissen. Inmiddels woont ze in Dubai en werkt daar. Toen ze hoorde over de Netflix-documentaire over Project X, besloot ze mee te werken omdat ze het deel van haar leven is waar ze vrede mee heeft. Ze benadrukt dat ze niet kapot is gegaan door alles wat er gebeurde, maar juist iets van haar leven heeft weten te maken.

Toch vindt ze dat de documentaire zich te veel richt op sensatie en te weinig op de achterliggende oorzaken. Volgens haar komen onderwerpen zoals de beweegredenen van jongeren, de rol van sociale media en de anonimiteit in een mensenmassa en achter een scherm onvoldoende aan bod.

Het volledige interview met Weusthuis is te lezen in De Volkskrant. De Netflix-aflevering over Project X Haren (Trainwreck – The Real Project X) is vanaf dinsdag te zien op de streamingsdienst.