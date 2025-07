Meerstad krijgt geen direct gereserveerde ruimte voor voetbalvereniging

Foto Andor Heij.

In Meerstad wordt geen specifieke ruimte gereserveerd voor het opzetten van een voetbalvereniging. Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport laat weten dat er over vier jaar opnieuw gekeken zal worden naar de behoefte aan sportfaciliteiten.

Het voorstel om ruimte te reserveren kwam van de CDA-fractie, gesteund door de Partij voor het Noorden, Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV. Jalt de Haan (CDA): “De gemeente gaat 400 miljoen investeren in de sport. Ondanks dat we kritisch zijn, wil ik de wethouder wel onze complimenten geven. Maar in één gebied gebeurt te weinig: Meerstad. Er worden twee extra voetbalvelden aangelegd in Engelbert, maar Meerstad krijgt de komende jaren veel extra inwoners. Uit onderzoek blijkt dat de voetbalparticipatie in dit dorp met 10 procent hoog ligt. Het is dus een kwestie van tijd dat de nieuwe velden bij Engelbert onvoldoende zijn. En dat geldt ook voor de faciliteiten voor GEO in Garmerwolde. Meerstad verdient daarom eigen voetbalvelden.”

De huidige plannen voor Meerstad voorzien wel in een omnisportvereniging, waar verschillende sporten bedreven kunnen worden. Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen steunde het CDA-voorstel: “Toen ik ongeveer tien jaar geleden als pionier in Meerstad kwam wonen, hebben we zelf een voetbalveldje aangelegd. De behoefte waar het CDA over spreekt, die zie ik ook. Sterker nog: er zijn inwoners bezig met het opzetten van een voetbalvereniging in het dorp. Dat er nu velden worden gerealiseerd waar gehockeyd en getennist kan worden, is mooi. Maar mijn fractie denkt dat het heel slim is om nu alvast ruimte te reserveren voor toekomstige voetbalvelden. Daarmee gaan we niemand frustreren. We hebben die plekken in de toekomst nodig.”

Voorbarig of vooruitziend?

De ChristenUnie acht de motie van het CDA te voorbarig. Peter Rebergen (ChristenUnie) stelt: “We gaan de komende jaren uitbreiden in Engelbert. Ondertussen roept deze motie op om verder vooruit te kijken en wordt er gevraagd om ruimte te reserveren. De plannen van de gemeente zullen elke vier jaar worden bijgesteld. Dus laten we eerst kijken wat het effect van de uitbreiding in Engelbert is, daarna kunnen we eventueel verder uitbreiden.” De Haan: “Maar we gaan veel huizen bouwen in Meerstad. Is het niet slim om nu al rekening te houden met vijf tot zeven velden?” Rebergen blijft echter bij zijn standpunt: “Wat we doen is volgens mijn fractie voor nu voldoende.”

Ook andere fracties delen dit standpunt. Jurrie Huisman van de SP merkt op: “GEO uit Garmerwolde wil graag mensen uit Meerstad ontvangen en Engelbert wordt uitgebreid. In Meerstad gaan we ruimte creëren voor diverse andere sporten, waaronder urban sports. En ik moet ondertussen ook even denken aan LEO uit Assen. LEO was een mooie volksvereniging. Op een gegeven moment werd het gebied Marsdijk ontwikkeld, wat LEO tot grote bloei heeft gebracht. Dit kan ook gaan gelden voor GEO en Engelbert.”

De Partij voor de Dieren vindt dat er vooralsnog voldoende ruimte is. Wesley Pechler: “We gaan in Meerstad vier velden aanleggen waar verschillende sporten op bedreven kunnen worden. Mocht over vier jaar blijken dat er een grote vraag is naar voetbalvelden, dan kunnen we één van deze velden inrichten als voetbalveld.” Hilboesen reageert bezorgd: “Maar er gaat de komende jaren fors gebouwd worden. Als we over vier jaar toch meer velden willen hebben, waar moeten we dat dan intekenen?” Pechler verwacht dat de bouw snel zal gaan, maar denkt niet dat De Eems dan al volledig dichtbebouwd zal zijn. Ook Olivier van Schagen van Student & Stad is kritisch: “Er is in Meerstad al ruimte gereserveerd. Daarnaast vindt mijn partij het niet gepast dat we vanuit het Stadhuis een beslissing maken welke sport de mensen in het dorp moeten gaan beoefenen.”

Reactie wethouder

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) geeft aan dat de plannen gebaseerd zijn op de huidige cijfers en behoeften. “We hebben besloten dat we bij Engelbert uitbreiding gaan plegen. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van de faciliteiten in Harkstede en Garmerwolde. Dat is de stand van nu. Over vier jaar gaan we op basis van het capaciteitsonderzoek de situatie herijken. Wat is er dan nodig?”

Van de 44 aanwezige raadsleden stemden er twaalf voor het voorstel en 32 tegen. Daarmee werd het voorstel verworpen.