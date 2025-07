Meerderheid CNV-leden akkoord met eindbod NS

Foto Andor Heij. Europapark

Een meerderheid van de leden van het CNV gaat akkoord met het eindbod van de NS. Er werd vorige maand diverse keren gestaakt door het NS personeel voor een betere CAO. Ook in het noorden lag het treinverkeer een paar keer plat.

De werknemers krijgen per 1 maart 4 procent loonsverhoging en volgend jaar komt daar 2.75 procent bij met een eventuele eenmalige uitkering als de inflatie uit de hand loopt.

Ongeveer twee derde van de leden van het CNV was voor. “De uitkomst van de ledenraadpleging is duidelijk. Lang niet iedereen is er gelukkig mee, maar een meerderheid vindt dit acceptabel’, zegt CNV-onderhandelaar Henk Jongsma. “Wat CNV betreft komen er dus geen nieuwe acties meer”.

Het is nog onduidelijk wat de leden van de grootste bond VVMC en het FNV vinden. Mogelijk komt er later op maandag meer duidelijk over.