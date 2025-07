Meer Stadjers zijn ‘overmatige’ en ‘ongezonde’ drinkers

Foto: Pixabay

In de gemeente Groningen drinkt 6,7 procent van de volwassen inwoners overmatig en een flink merendeel van de inwoners is een ‘ongezonde drinker, zo blijkt uit een analyse van Afkickkliniekwijzer.nl op basis van cijfers van het CBS en het RIVM over vorig jaar.

In totaal drinkt 56,1 procent van de inwoners van Groningen wekelijks meer dan de aanbevolen hoeveelheid alcohol. Daarmee behoort Groningen tot de top drie van provincies met het hoogste aandeel ongezonde drinkers. Het aantal overmatige drinkers in de provincie is licht gedaald vergeleken met 2022. Toen dronk 7,6 procent van de Groningers overmatig. Nu is dat gedaald naar 6,3 procent in de provincie als geheel.

Die daling is vooral te zien in het Ommeland, want in Stad is het aandeel forse drinkers flink gestegen. Het aandeel ‘ongezonde drinkers in onze gemeente steeg fors, van 50.5 procent van de inwoners naar 62.8 procent van de Stadjers. Ook onder ‘overmatige drinkers was een toename te zien, van 6 naar 6.7 procent van alle inwoners.

Een oorzaak voor de toename in Stad noemen de analisten niet. De onderzoekers willen met de cijfers aandacht vragen voor het alcoholgebruik in Nederland. Volgens de Gezondheidsraad is de richtlijn voor alcohol maximaal één glas per dag, met minstens twee alcoholvrije dagen per week.

De verzamelwebsite voor afkickklinieken noemt daarom een ‘ongezonde drinker’ iemand die meer dan vijf standaardglazen alcohol per week drinkt. De analisten noemen mannen die meer dan 21 standaardglazen alcohol per week drinken een ‘overmatige drinker’. Voor vrouwen geldt daarbij 14 standaardglazen alcohol per week als norm.