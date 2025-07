Medische goederen per drone vervoeren: UMCG, ANWB en Eelde tekenen intentieverklaring

V.l.n.r.: Marga de Jager, bestuursvoorzitter ANWB, Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit, vicevoorzitter Raad van Bestuur UMCG, en Meiltje de Groot, directeur Groningen Airport Eelde. Foto: GAE

De ANWB, het UMCG en Groningen Airport Eelde hebben woensdag een intentieverklaring ondertekend om in de toekomst met een drone levensreddende medische goederen te vervoeren. Met het ondertekenen van de verklaring kan de ontwikkeling van een innovatief medisch drone-netwerk nu starten.

Met dit netwerk kunnen medische goederen vervoerd worden tussen de ziekenhuizen en zorginstellingen in de regio. De partijen verwachten dat goederen via dit nieuwe netwerk op een snellere, efficiëntere en duurzamere manier vervoerd kunnen worden. Aanvankelijk is het de bedoeling om onder andere bloedproducten, medicatie en diagnostische monsters per drone te vervoeren. “Voor het UMCG staat de patiënt altijd centraal. Door medische drones in te zetten, kunnen wij sneller diagnostiek en behandeling ondersteunen, wat direct bijdraagt aan betere en tijdigere zorg voor patiënten in de hele regio,” vertelt Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit van het UMCG.

Marga de Jager van de ANWB: “Met 30 jaar ervaring in het leveren van spoedeisende medische zorg via de traumahelikopter, is het voor de ANWB een logische stap om ook door middel van drones bij te dragen aan innovatieve zorglogistiek door de lucht. De inzet van drones sluit naadloos aan bij onze ambitie om met slimme mobiliteitsoplossingen bij te dragen aan een toekomstbestendige gezondheidszorg.” Groningen Airport Eelde is geen formele projectpartner, maar vervult wel een sleutelrol. Door de ligging en de kennis en expertise die het vliegveld heeft, draagt het bij aan innovatieve toepassingen van luchtvaarttechnologie in de zorg.