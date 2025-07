Martini Ziekenhuis krijgt subsidie om schildklieroperaties veiliger te maken

Het Martini Ziekenhuis krijgt ruim 700.000 euro subsidie voor onderzoek naar een nieuwe techniek, die complicaties bij schildklieroperaties kan voorkomen.

De techniek laat tijdens de operatie beter zien of de bijschildklieren genoeg bloed krijgen. Nu gaat dat nog vaak op gevoel, waardoor het soms misgaat. Ongeveer 15% van de patiënten krijgt daardoor na de operatie te weinig bijschildklierhormoon. Dit kan leiden tot klachten zoals spierspasmen en hartproblemen.

De nieuwe techniek combineert twee vormen van beeldvorming. Hierdoor kan de chirurg beter zien of een bijschildklier slecht doorbloed is en deze op tijd redden. Zo blijft de functie deels behouden en is de kans op complicaties kleiner.

Het onderzoek gebeurt samen met chirurgen uit andere ziekenhuizen. Als de techniek goed werkt, kan deze ook bij andere operaties worden gebruikt.