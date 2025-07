Martini Ziekenhuis krijgt 7 ton subsidie voor onderzoek rond schildklieroperaties

De hoofdingang van het Martini Ziekenhuis - Foto: Kees Stuip voor Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis ontvangt ruim 700 duizend euro subsidie voor onderzoek naar complicaties na schildklieroperaties.

De onderzoekers Wendy Kelder en Milou Noltes krijgen de subsidie van onderzoeksfinancier ZonMw voor hun onderzoek naar een nieuwe beeldvormingstechniek bij schildklieroperaties. De techniek moet chirurgen helpen bij het beter beoordelen van de doorbloeding van de bijschildklieren. Daardoor kunnen ernstige complicaties mogelijk voorkomen worden.

Een operatie waarbij de gehele schildklier wordt verwijderd is niet zonder risico. Bij zo’n 15 procent van de patiënten maken de bijschildklieren te weinig of geen bijschildklierhormoon meer aan. Dat leidt tot een te laag calciumgehalte in het bloed, met kans op spierspasmen, hartritmestoornissen en meer ziekenhuisopnames.

De nieuwe beeldvormingstechniek brengt tijdens een operatie beter in kaart of de bijschildklieren goed doorbloed zijn en dat verlaagt het risico op een te laag calciumgehalte. De nieuwe techniek geeft de chirurg als het ware een paar extra ogen. Chirurg Wendy Kelder: “Het mooie aan deze techniek is dat deze breder toepasbaar is, namelijk bij alle operaties waarbij de doorbloeding van weefsel belangrijk is.”