Martini Ziekenhuis gebruikt onderwijsbril waarmee artsen in opleiding door de ogen van de chirurg kijken

Sinds kort kunnen artsen in opleiding tot specialist live meekijken met operaties in het Martini Ziekenhuis door middel van een bril. De dienstdoende arts draagt de bril met ingebouwde camera, zodat anderen kunnen meekijken en de operatie kan worden opgenomen om later terug te kijken.

De bril wordt al gebruikt, onder andere door orthopedisch chirurg Remco Meijer. “Met de bril kan ik in een keer een grote groep bereiken, in plaats van slechts één assistent die bij je aan tafel staat”, aldus Meijer. “Daarnaast laten de beelden precies zien wat ik zie, een assistent aan tafel zal altijd vanuit net een andere hoek meekijken.”

De innovatie is niet alleen handig voor artsen in opleiding. Via de verbinding kunnen ook andere ziekenhuizen meekijken voor advies en onderwijs.

Het Martini Ziekenhuis hoopt de bril binnenkort ook te kunnen inzetten bij andere specialismen.