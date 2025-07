Mark B. hoort 10 jaar cel plus tbs eisen voor moord Linnaeusplein

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Justitie eist tien jaar cel plus tbs met dwangverpleging tegen de 57-jarige Groninger Mark B., voor de moord op zijn vriendin Rosaria Lanzilli in augustus vorig jaar.

Oud-tbs’er Mark B. bracht zijn 58-jarige vriendin op 10 of 11 augustus vorig jaar na een ruzie om het leven in haar woning aan het Linnaeusplein, door haar te wurgen met zijn handen en met een snoer. Hij had kort daarvoor cocaine gebruikt. Daarop vluchtte hij op zijn scooter. Een paar dagen later lichtte hij anoniem de hulpdiensten in.

De politie verdacht al snel Mark B. van betrokkenheid. De twee kenden elkaar van een kringloopwinkel, waar de vrouw werkte en waar B. klusjesman was. Hij was eerder al veroordeeld voor het doden van een man in Alkmaar in 1993. Bij de verdachte werden destijds meerdere stoornissen vastgesteld. Zijn tbs werd in 2019 na ruim twintig jaar beëindigd.

B. werd kort daarna in het Drentse Vries ingerekend. Al snel bekende hij de moord op de vrouw. Hij zou na zijn dood ook hebben geprobeerd om zelfmoord te plegen. De man leed aan ernstige stoornissen en heeft een verslavingsverleden. De rechter doet over twee weken uitspraak.