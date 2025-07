Man vindt gestolen zegelring terug bij juwelier in Stad

Foto: Politie Groningen-Noord

Een man uit Groningen heeft zijn gestolen gouden ring teruggevonden bij een juwelier in de stad. De ring was in februari met geweld van hem buitgemaakt bij een straatroof.

De man herkende de ring direct in de winkel. Hij liet een oude foto zien waarop unieke beschadigingen zichtbaar waren. Deze kwamen exact overeen met de ring bij de juwelier. Ook de pasvorm klopte.

De juwelier kreeg het vermoeden dat de ring inderdaad van de man was. Ook de politie vond het bewijs overtuigend. Na bemiddeling gaf de juwelier het sieraad terug. De verdachten van de straatroof zijn al op de dag van het misdrijf aangehouden.