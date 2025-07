Man vindt gestolen gouden ring terug bij juwelier: “Ontzettend blij”

Een man heeft zaterdagmiddag een gouden ring, die in februari van hem was gestolen, aangetroffen bij een juwelier in de stad. Dit meldt de politie op sociale media.

Het sieraad was bij een straatroof met geweld afhandig gemaakt. “De meneer liet op een foto, die hij destijds van de ring had gemaakt, enkele beschadigingen zien. Deze kwamen overeen met de beschadigingen op de ring,” schrijft de politie. “Bovendien kwam ook de pasvorm overeen. Wij vonden het aannemelijk dat de ring van de man was. Ook de juwelier was hiervan overtuigd en heeft de ring hierop teruggegeven aan de man.”

De politie was aanwezig voor de bemiddeling. “De meneer is ontzettend blij dat hij de ring terug heeft. De verdachten van de straatroof zijn overigens al opgepakt. Zij konden op dezelfde dag van de straatroof op heterdaad worden aangehouden.”