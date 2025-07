Vermiste man vanaf sportpark Corpus den Hoorn terecht

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De man die sinds zondagmiddag 15.30 uur werd vermist vanaf sportpark Corpus den Hoorn is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie.

In het begin van de avond werd er een Burgernetactie opgestart waarbij aan inwoners werd gevraagd uit te kijken naar de man. Hij was voor het laatst gezien op de sportvelden aan de Laan Corpus den Hoorn en sinds 15.30 uur ontbrak ieder spoor. Het vermoeden bestond dat hij zich verplaatste op een elektrische Gazelle-fiets.

Rond 18:20 uur liet de politie weten dat de man terecht is. “We hebben de meneer in goede gezondheid aangetroffen. We willen iedereen bedanken die heeft uitgekeken naar de man.”