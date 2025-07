Foto via Instagram Politie Groningen-Noord

De politie heeft dinsdagochtend een man uit Vlaardingen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een mishandeling in Groningen.

Dat melden lokale media rond de Stad in Zuid-Holland. De aanhouding gebeurde in de wijk Holy, samen met de recherche. De man werd in zijn woning aangetroffen.

De Groningse politie neemt het onderzoek naar de man over. Waar en wanneer de mishandeling plaatsvond waar de man van wordt verdacht, is niet bekend gemaakt.