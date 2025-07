Mag de fietscrossbaan in wijkpark De Groene Long in Beijum blijven bestaan?

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Een spannende dag morgen voor de omwonenden en gebruikers van de fietscrossbaan Dirt Park Groningen in de Groningse wijk Beijum. De rechter buigt zich over het verzoek om handhavend op te treden tegen het gebruik van de baan. De gemeente wees dit verzoek, aangevraagd door een omwonende, af.

Het Dirt Park Groningen is een bmx- en mountainbike parcour in wijkpark De Groene Long in Beijum. Het park bestaat uit heuvels, bochten en jumps en wordt gebruikt om te mountainbiken en te BMX’en. De parcours zijn van april tot en met eind september geopend en vrij toegankelijk.

Gemeente: tegen handhaven

Een omwonende van De Groene Long trok bij de gemeente aan de bel met een spoedverzoek. De man wil dat het gebruik als fietscrossban per direct beëindigd wordt, omdat hij al langere tijd geluidsoverlast ervaart van het gebruik van het park als fietscrossbaan en jongerenontmoetingsplek.

Volgens de Stadjer staat het bestemmingsplan van het park geen fietscrossbaan toe en hij wil dat de gemeente hierop gaat handhaven. De gemeente heeft dit verzoek afgewezen.

Hoger beroep

De omwonende stapte vervolgens naar de rechtbank Noord-Nederland. Die gaf de man gelijk en droeg de gemeente op om opnieuw op zijn handhavingsverzoek te beslissen. Het college van B&W van Groningen is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en is in hoger beroep gegaan.