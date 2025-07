“Maandag wisselend bewolkt en kans op een onweersbui, ook komende dagen niet droog”

Foto: Joris van Tweel

Wie de komende dagen op pad moet, doet er verstandig aan om een paraplu mee te nemen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zijn er in het begin van de nieuwe week buien mogelijk.

“Maandag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af”, vertelt Kamphuis. “In de namiddag of avond kan er een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 26 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar dinsdag is het droog en koelt het af tot omstreeks 15 graden. Het blijft vrijwel overal droog.”

“Dinsdag vallen er enkele buien met kans op een slag onweer. Het wordt 23 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten windkracht 3 tot 4. Woensdag valt er een enkele bui en ook dan wordt het een graad of 23 en schijnt regelmatig de zon. Voor de verdere vooruitzichten: kijk op de weerpagina of luister op werkdagen naar het weerpraatje dat rond 08.50 uur te horen is in de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”