“Maandag overwegend bewolkt, ook komende dagen niet zonovergoten”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Stralend zomerweer is voorlopig niet aan de orde. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis overheerst de bewolking en kan er ook een bui vallen.

“Maandag is er af en toe zon, maar overheersen wolken”, vertelt Kamphuis. “Er valt een enkele bui en het wordt 20 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar dinsdag kan er een bui vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden.”

“Op dinsdag wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af. Het wordt 20 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3. Woensdag zijn de veranderingen klein. Voor de verdere vooruitzichten en of een terugkeer naar de zomer nog aan de orde is: lees het op de weerpagina of luister op werkdagen naar het radioweerpraatje om 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”