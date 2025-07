“Maandag af en toe een bui, komend weekend een flink stuk warmer”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Op maandag en dinsdag blijft het niet volledig droog. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het mogelijk vanaf komend weekend een flink stuk warmer.

“Maandag valt er af en toe een bui, afgewisseld door een paar opklaringen”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 19 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 4 tot 5. In de nacht naar dinsdag daalt de temperatuur tot rond de 11 graden en is het overwegend droog. Dinsdag vallen er een paar buien of buitjes en wordt het opnieuw ongeveer 19 graden.”

“Woensdag blijft het overwegend droog. Met wat vaker opklaringen wordt het 21 of 22 graden. Op donderdag en vrijdag zijn de veranderingen klein. Tijdens het weekend zou het wel eens weer een flink stuk warmer kunnen worden. Meer daarover lees je op de weerpagina of luister op werkdagen om 08.50 uur naar het weerpraatje in de OOG-Ochtendshow op OOG Radio.”