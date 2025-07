Lycurgus maakt doorstart na faillissement: ‘We kunnen weer de weg op, al is het zonder in te halen’

Volleybalclub Lycurgus is gered van de ondergang. In mei werd de club failliet verklaard, maar dankzij steun van de gemeente Groningen en het bedrijfsleven komt er nu tóch een doorstart. Lycurgus blijft bestaan, al moet het komend seizoen wel werken met een fors lager budget.

“We hebben een stevige jas uitgedaan,” zegt voorzitter van Stichting Topvolleybal Groningen Arie Wink. “In mijn termen: we stonden op de vluchtstrook, maar we kunnen nu weer de rijbaan op — al is het nog zonder in te halen.”

De financiële steun betekent ook dat Lycurgus zijn Eredivisie-licentie behoudt. De volleybalbond Nevobo stelde als voorwaarde dat de club de begroting op orde bracht en dat is gelukt. “We hebben opnieuw een licentie aangevraagd. De Nevobo wilde ons graag behouden, mits alles financieel weer klopte. Daarvoor hebben we wat extra tijd gekregen. Gelukkig is het nu rond.”

Lycurgus keert bovendien terug naar zijn vertrouwde thuishaven: de sporthal van het Alfa-college. De afgelopen seizoenen speelde de club in MartiniPlaza. De hoop is dat die grotere zaal in de toekomst niet helemaal uit beeld verdwijnt. “Het Alfa-college is altijd onze plek geweest voordat we naar MartiniPlaza gingen. Tóch hopen ook weer een aantal wedstrijden in MartiniPlaza te kunnen spelen. Dat blijft een geweldige ambiance. En over een paar jaar hopen we samen met Donar in de nieuwe topsporthal te zitten.”