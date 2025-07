Lycurgus maakt doorstart na steun van gemeente en bedrijfsleven

Foto via Lycurgus

Volleybalclub Lycurgus kan een doorstart maken. Dat maakte sportwethouder Inge Jongman woensdagmiddag bekend. Het college van burgemeester en wethouders geeft, naast de bijdrage voor de huur van MartiniPlaza, honderdduizend euro aan Lycurgus om de club te redden. Ook hulp van bedrijven draagt volgens Lycurgus bij aan de doorstart.

Door deze nieuwe bijdrage kan Lycurgus komend seizoen een doorstart maken. De club gaat verder met een gehalveerde begroting en doet een bijgestelde licentieaanvraag. Tegelijk neemt de gemeente ook een rol in het bestuur. Volgens Jongman is deze investering nu nodig om de club te redden: de club is te belangrijk voor zowel het topsport- als het breedtesportklimaat in de gemeente.

Eerder was al bekend dat het college geld wil uitgeven om de achterstallige huur aan MartiniPlaza van Lycurgus te betalen. Daarover praat het college later nog met de gemeenteraad, omdat er nog geen dekking is. Dat geld wordt meteen ingezet, de raad moet later besluiten waar het geld vandaan kan komen.

Lycurgus krijgt nieuwe licentie, maar speelt niet Europees

Volleybalbond Nevobo heeft een nieuwe licentie toegekend aan de Stichting Topvolleybal Groningen. Daarmee kan Lycurgus een nieuwe selectie en staf gaan samenstellen. Volgens Lycurgus komt er, naast hulp van de gemeente, financiële steun uit het bedrijfsleven in Groningen. Dat geeft volgens de club een basis voor een nieuw begin.

Spelen bij Alfa-college, incidenteel in MartiniPlaza

Maar er is nog meer geld nodig om de club verder op te bouwen, stelt het bestuur. Lycurgus gaat daarom kleiner verder, onder meer met een kleinere selectie en minder mensen in de organisatie. Volgend seizoen speelt de club daarom niet Europees en keert terug naar het Alfa-college Sportcentrum. Alleen voor belangrijke wedstrijden wordt gekeken of Martiniplaza mogelijk is.

Heropstanding na faillissement

De rechtbank sprak het faillissement van Lycurgus begin mei uit, iets wat al langer in de lucht hing. De grootste aandeelhouder van de club, een incassobedrijf van twee broers, werd in december failliet werd verklaard. Na beslaglegging van de bankrekeningen van de broers bleek een belangrijke stroom aan inkomsten voor Lycurgus bevroren te zijn. Het faillissement van Lycurgus was daardoor nodig om vorderingen te incasseren en de club los te maken van de twee broers.